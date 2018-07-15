Принц Чарльз боится за будущее своих внуков

Принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская сейчас находятся с официальным визитом в Африке. В рамках тура, который начался 31 октября, они посетят Гамбию, Гану и Нигерию.

Сперва пара прибыла в Гамбию, где встретилась с президентом Адама Бэрроу и его супругой. Во время визита в Гану наследник английского престола в разговоре с чиновниками выразил беспокойство о том, что его внук будет жить в загрязненном мире. Он также добавил, что все внуки заслуживают лучшего будущего. Напомним, принц Чарльз занимается проблемами вопросами загрязнения окружающей среды.

Сейчас у счастливого дедушки трое внуков: 5-летний принц Джордж, 3-летняя принцесса Шарлотта и полугодовалый принц Луи.

Весной 2019 года ожидается появление еще одного члена Британской королевской семьи. В октябре Кенсингтонский дворец сделал официальное заявления, что герцогиня Сассекская Меган ждет ребенка.

Будущие родители очень серьезно подходят к рождению малыша: ради этого принц Гарри даже отказался от алкоголя. В свою очередь принц Чарльз взял на себя роль миротворца в решении конфликта Меган с родственниками, чтобы будущая мама больше не переживала по этому поводу. Напомним, что отец Меган Маркл – Томас Маркл-старший и её сводная сестра Саманта регулярно дают интервью, в которых нападают на жену принца Гарри с обвинениями в неблагодарности и равнодушии к семье.