Принц Чарльз боится за будущее своих внуков

Сегодня, 10:49 \\ Шоу-бизнес

Принц Чарльз и его жена герцогиня Корнуольская сейчас находятся с официальным визитом в Африке. В рамках тура, который начался 31 октября, они посетят Гамбию, Гану и Нигерию.

Сперва пара прибыла в Гамбию, где встретилась с президентом Адама Бэрроу и его супругой. Во время визита в Гану наследник английского престола в разговоре с чиновниками выразил беспокойство о том, что его внук будет жить в загрязненном мире. Он также добавил, что все внуки заслуживают лучшего будущего. Напомним, принц Чарльз занимается проблемами вопросами загрязнения окружающей среды.

Сейчас у счастливого дедушки трое внуков: 5-летний принц Джордж, 3-летняя принцесса Шарлотта и полугодовалый принц Луи.

Весной 2019 года ожидается появление еще одного члена Британской королевской семьи. В октябре Кенсингтонский дворец сделал официальное заявления, что герцогиня Сассекская Меган ждет ребенка.

Будущие родители очень серьезно подходят к рождению малыша: ради этого принц Гарри даже отказался от алкоголя. В свою очередь принц Чарльз взял на себя роль миротворца в решении конфликта Меган с родственниками, чтобы будущая мама больше не переживала по этому поводу. Напомним, что отец Меган Маркл – Томас Маркл-старший и её сводная сестра Саманта регулярно дают интервью, в которых нападают на жену принца Гарри с обвинениями в неблагодарности и равнодушии к семье.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

Сурганова и Арбенина спели вместе на сцене впервые за 15 лет

Вчера Диана Арбенина и Светлана Сурганова устроили своим фанатам сюрприз и выступили вместе на концерте, посвященном 25- ти летию группы «Ночные снайперы». Концерт прошел в СК «Олимпийский» в Москве...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

 Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы...

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Певица Любовь Казарновская рассказала о своих секретах семейного счастья

 Известная исполнительница Любовь Казарновская рассказала свои секреты счастливой...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ