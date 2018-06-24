Пышнотелая Эшли Грэм удивила фанатов пляжной фотосессией в Малибу

Знаменитая пышнотелая Эшли Грэм значительно похудела и сразу же решилась на пляжную фотосессию, чтобы показать поклонникам свои новые параметры.

Папарацци заметили знаменитую во всем мире пышнотелую модель Эшли Грэхем во вторник, 6 ноября, на одном из пляжей Малибу. Именно там манекенщица приняла участие в своей новой фотосессии, где продемонстрировала новую коллекцию летних купальников. Грэм удивила фанатов свое заметно постройневшей фигурой и соблазнительными формами.

Напомним, что девушка уже много лет является сторонницей движения бодипозитив. 30-летняя Эшли Грэм призывает девушек любить себя в любом весе и никогда ни в чем себе не отказывать, но при этом призывает регулярно заниматься спортом для здорового тела.