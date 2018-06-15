Майкл Дуглас получил звезду на «Аллее славы»

Вчера 74-летний киноактер и продюсер Майкл Дуглас получил именную звезду на голливудской «Аллею славы» в Лос-Анджелесе. Церемония была приурочена к 50 – летию актера в шоу-бизнесе.

Но открытии Дуглас произнес небольшую речь. По словам актерa, он счастлив, что ему посчастливилось стать частью «классического и нового Голливуда». Он также похвалил «Аллею славы» за то, что она является «связующим звеном между кинозвездами прошлого и нaстоящего». В конце своей речи он добавил, что для него это большая честь, и он очень рад разделить эти моменты со своей семьей.

На торжествах присутствовал отец Майкла Дугласа - актер Кирк Дуглaс, которому уже 101 год.

Звезда Майкла Дугласа стала 2648-й по счету на голливудской aллее.

Майкл Дуглас — американский киноактёр и продюсер, обладатель двух премий «Оскар». Первый он получил как продюсер за фильм «Пролетая над гнездом кукушки», а второй как актёр за главную роль в фильме «Уолл-стрит». За эту роль от также получил премию «Золотой глобус».

В творческой копилке артиста роли более чем в 40 картинах. Наибольшую популярность артисту принес эротический триллер «Основной инстинкт», где он сыграл детектива Ника Каррэна.

Отец Майкла Дугласа - Кирк Дуглас был популярен в 50-х годах прошлого века и тоже имеет именную звезду славы в Голливуде.

Напомним, что последним, кто получил звезду, был американский актёр Джефф Голдблюм, известный своими ролями в фильмах «Парк юрского периода», «День независимости» и «Муха», получил звезду на «Аллее славы». Торжественная церемония состоялась в июне 2018 года.

«Голливудская аллея славы» - популярная туристическая достопримечательность в Калифорнии. Открытие аллеи состоялось в 1958 году. Интересный факт: свои звезды имеют не только реальные люди, но и вымышленные персонажи. Свои звезды получили легендарные Микки Маус, Доальд Дак, Винни Пух, Шрек и многие другие. Своими памятными звездами также обладают и политики. Такой чести удостоены Рональд Рейган, Дональд Трамп и Джорж Мерфи.