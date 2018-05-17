Fox выпустит детскую версию «Дэдпула 2» с рейтингом PG-13

Сегодня, 21:01 \\ Шоу-бизнес

На портале Verge 5 ноября стало известно о выходе рождественской версии «Дэдпула 2» для детей. Ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах с 12 по 25 декабря.

Отредактированная версия персонажа студии Marvel будет иметь рейтинг PG-13 (для детей старше 13 лет). От «взрослого» «Дэдпула 2» детская версия будет отличаться специально отснятыми сценами и отсутствием взрослых шуток.

Проводить 2018-й год решили именно премьерой детского «Дэдпула 2» из-за пробела в графике выхода фильмов: «Двадцатый век Фокс» перенес на февраль премьеру «Алита: боевой ангел».

Рождественская версия фильма не просто порадует более молодых поклонников популярного персонажа, но и послужит благой цели. С каждого проданного билета $1 будет отчислен в фонд борьбы с раком Fuck Cancer.

«Дэдпул 2» вышел на российские экраны 17 мая. В мировом прокате фильм собрал около $730 млн. На популярном ресурсе «Кинопоиск» картина получила оценку 7,4.

Первая часть фильма вышла 10 февраля 2016 года и собрала $783 млн.

Картина несколько раз номинировалась на премию Гильдии продюсеров США. В 2017 году дважды номинировалась на «Золотой глобус». В том же году фильм взял две премии «Выбор критиков»: лучшая комедия и лучший актёр в комедийном фильме, (Райан Рейнольдс). Актер также получил премию «Сатурн» за лучшую мужскую роль.

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Автор - София Волкова
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