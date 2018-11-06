«Сплошной обман»: Бузова насмешила Сеть своим «каменным прессом»

Телеведущая, которая теперь активно выступает с концертами, решила впечатлить своих поклонников стройной фигурой и плоским животом. Попытка оказалась неудачной, хейтеры сразу же заметили, что Ольга Бузова воспользовалась фоторедакторами.

Ольга Бузова часто показывает снимки в купальниках. Ранее звезда шоу «Дом-2» постоянно публиковала в своем Instagram фотографии из спортивных залов. Бузова была активной фанаткой спорта, однако сейчас певица перестала фотографироваться во время тренировок. Из-за этого пользователи решили, что Ольга Бузова забросила спорт.

Теперь же Бузова решила показать, что она продолжает заниматься спортом. Более того, певица говорит о резких нагрузках и красивом рельефе, который у нее «вырисовывается». На снимке Бузова позирует с поднятой футболкой. Певица оголила живот и показала свой «стальной пресс».

Снимок вызвал бурную реакцию. Бузова насмешила Сеть своим «стальным прессом». Пользователи пишут, что певица неумело «нарисовала» себе «кубики». По мнению комментаторов, Ольга Бузова лишь создала иллюзию «стального пресса». «Сплошной обман», - пишут хейтеры, упрекая Бузову в пении под фонограмму и постоянном ретушированнии снимков. Большинство негативных комментариев молниеносно «исчезают» со страницы Бузовой. Снимок собрал почти 400 000 лайков, однако и это заставило хейтеров пошутить над «накруткой лайков».