«Сплошной обман»: Бузова насмешила Сеть своим «каменным прессом»

И днём и ночью готовлюсь к своему шоу #Принимайменя 🙌🏻Я вообще не понимаю, спала ли я сегодня или пережидала время, чтоб поехать вновь репетировать 😂😂😂 Пока всё тело болит от таких резких нагрузок , но есть и приятные моменты 🤤 вырисовывается красивый рельеф 😜😋 Пойду дальше учить движения 🙄🤫🤭 #язнаюгдеябуду18ноября