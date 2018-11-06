Сотрудники НТВ преследуют Сергея Зверева на протяжении 2 недель

Сегодня, 17:23 \\ Шоу-бизнес

Стилист и певец отмечает, что его личная жизнь находится под постоянным наблюдением.

 Сергей Зверев на своей странице в Instagram поделился с поклонниками видеозаписью. В ролике видно мужчину с камерой, а на вопросы о том, что он делает, не отвечает и начинает уходить. В тексте к записи Зверев уточняет, что в видео показан сотрудник телеканала НТВ, и преследование продолжается на протяжении 2 недель. «Вторгаются в личную жизнь», - отмечает стилист, акцентируя внимание на том, что всё это происходит без стеснения.

Поклонники Сергея Зверева считают, что единственным выходом из ситуации будет иск в суд, который заставит задуматься сотрудников НТВ, которые его преследуют. При этом, фанаты уверены, что давать интервью певцу не стоит, потому что его слова будут переиначены, и конечный результат будет сильно отличаться от того, что скажет Зверев. Также для многих осталось секретом, почему за звездой так пристально следят журналисты. Но некоторые рекомендуют дать интервью, после чего, по их мнению, интерес к певцу пропадёт.

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Автор - Сильвестр Андреевич
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