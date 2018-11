Сотрудники НТВ преследуют Сергея Зверева на протяжении 2 недель

View this post on Instagram

Уже две недели и сегодня целый день НТВ выслеживают меня... 📹📹📹 Преследуют, вторгаются в личную жизнь... 📺📺📺 Без всяких стеснений, внаглую... 📽📽📽 Везде подстава 📸📸📸 #нтв #сергейзверев #зверев #суперзвезда #superstar