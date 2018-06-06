Егор Крид признался в любви гантели

Сегодня, 17:03 \\ Шоу-бизнес

Егор Крид - популярный певец, сердцеед и кумир миллионов девушек публично заявил о своих чувствах. Он признался в любви гантели.

Сегодня Егор Крид выложил в своем Intagram снимок, но котором он сидит в спортзале с гантелей в руках. Фото певец подписал просто и лаконично: «Любимая». Это фото вызвало переполох среди подписчиков Егора.

Женская аудитория аккаунта певца выразили сожаление, что никогда не сможет стать спортивным инвентарем. Мужская часть подписчиков одобрила выбор "возлюбленной", у которой "железная" логика, и она точно не будет "выносить" мозги.

Этот пост оказался невероятно популярным и за семь часов он набрал больше 290 тысяч «лайков» и сотни комментариев.

Напомним, что Егор пытался найти свое личное счастье на проекте «Холостяк». В финале он выбрал Дарью Клюкину, однако после окончания проекта пара рассталась. Согласно контракту с телеканалом «ТНТ», молодые люди обязаны были встречаться на протяжении года или заплатить огромную неустойку. Все расходы за несоблюдение договора джентльмен Егор Крид взял на себя.

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Автор - Анна Андреева
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