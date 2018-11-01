«Приворот на смерть»: Анна Калашникова проводила обряд черной магии над Аленой Кравец

Девушки вместе снимались в шоу «Пусть говорят». Кравец нашла у себя в сумке очень странный конверт красного цвета, содержимое которого ее глубоко шокировало.

Алена Кравец и Анна Калашникова были в одной гримерке. Они вместе снимались в шоу, а отдельных комнат для них не нашлось. Когда Кравец выходила из гримерки, Калашникова там оставалась. По возвращению Алена Кравец нашла в своей сумочке конверт с землей и перьями внутри. Девушка очень испугалась и даже закричала от увиденного. Калашникова в этот момент не произнесла ни слова.

Позже странную находку Кравец пояснила экстрасенс. Она сказала, что девушке пытались сделать «приворот на смерть». Якобы, перья и земля вызывают некие потусторонние силы, из-за которых получатель зловещего конверта умирает.

Алена Кравец считает, что обряд черной магии над ней проводила Анна Калашникова. Подозрения пали именно на Калашникову из-за того, что та была рядом с сумкой Кравец.

Помимо этого, Алена Кравец подозревает, что Анна Калашникова сделала ей «приворот на смерть» из зависти. Якобы, Калашникова уже давно смотрит на мужа Кравец и даже пытается строить ему глазки. Кравец не боится черной магии, так как каждый год она делает себе «защиту». Экстрасенсы ставят на нее энергетический щит, благодаря которому весь негатив отражается.