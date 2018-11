«Приворот на смерть»: Анна Калашникова проводила обряд черной магии над Аленой Кравец

View this post on Instagram

Кто сегодня смотрел эфирчик «Пусть говорят»? Делитесь-ка. На Анечку подобиделась я, вместо того, чтоб позировать с нами, занималась чем-то другим.😏 #аленакравец #школаэтикетаАленыКравец #школаЛеди #бытьвсегданавысоте #искусство #сволкамижитьповолчьивыть #правилахорошеготона #этикет #осанкакоролевы #держимспинку😘😘😘😘💐💐💐💐💐☀️☀️☀️☀️🌲🌲🌲🌲🐣🐣🐣🐣