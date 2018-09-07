Максим Фадеев обвинил рэпера Face в плагиате

Музыкальный продюсер и композитор Макс Фадеев обнаружил плагиат в творчестве Ивана Дремина, известного как Face. Об этом продюсер рассказал телеканалу «Дождь».

Больше всего Фадеева смутил трек «Я роняю Запад», который, по его словам, является плагиатом зарубежного трека. Продюсер отметил, что изучал творчество рэпера не целиком, а перематывая песни.

После прослушивания сентябрьского альбома Face «Пути неисповедимы», Фадееву не понравилось то, насколько взгляды рэпера противоречивы: в одном треке он может выступать против Запада, в другом – против России.

Скандальный рэпер Face в новом альбоме «Пути неисповедимы» примерил на себя новый образ, кардинально отличающийся от его раннего амплуа. На пластинке присутствуют треки на политические и остросоциальные темы. Музыкант также не перестает подвергаться критике из-за обилия нецензурной лексики в текстах песен.

15 ноября 2018 года в «Крокус Сити Холл» состоится первый за 25 лет сольный концерт Максима Фадеева. Продюсер обещает эксклюзивную программу, а также новые песни.