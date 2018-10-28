«Умер не от рака»: друг Николая Караченцова раскрыл неожиданную причину его смерти

Украинский композитор Владимир Быстряков был близким другом Николая Караченцова. Он предполагает, что актер умер от процедуры, которую ему делали в Китае.

Друг Николая Караченцова рассказал о том, как актер лечился и как тот выглядел за пару недель до смерти. По словам Быстрякова, легендарный артист умер не от рака. Друг Караченцова раскрыл неожиданную причину его смерти.

Оказалось, что Николай Караченцов прошел операцию по вводу стволовых клеток. После процедуры актер стал лучше выглядеть. По словам Быстрякова, Караченцов был «румяным и пополневшим». Многие даже стали надеяться, что онкология отступит. Однако, после введения стволовых клеток раковая опухоль Караченцова стала распадаться.

Удалить распавшуюся опухоль уже не представлялось возможным. Из-за этого в организме Николая Караченцова начался процесс интоксикации. Владимир Быстряков считает, что актер умер не от рака, а от неудачной процедуры по введению стволовых клеток. Эта операция могла приблизить гибель Караченцова, так как после нее в организме начали происходить еще более серьезные и необратимые изменения.

СМИ пишут, что подобная процедура вызывает сомнения у многих ученых. Однако, онкобольные люди готовы идти на риски, так как шансов на жизнь у них и так крайне мало. Ходят слухи, что терапия эмбриональными стволовыми клетками – процедура, погубившая многих знаменитостей. Якобы, незадолго до гибели ее делали Фриске, Хворостовский, Полищук, Янковский и Самохина.