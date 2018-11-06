«Мамочка»: 6-летний сын Эвелины Бледанс написал и спел для нее трогательную песню

Актриса показала видео, на котором ее «особенный» сын Семен и ее бывший муж Александр Семен приготовили для нее очень милый сюрприз. Пока Эвелина Бледанс работала в Крыму, ее ребенок сочинил о ней песню.

6-летний сын Эвелины Бледанс часто радует свою маму. «Особенный» мальчик активно познает мир и проводит большую часть своего времени рядом с актрисой. Бледанс занимается воспитанием ребенка и постаралась сделать так, чтобы ее развод с мужем и отцом мальчика никак на нем не отразился. По всей видимости, материнская любовь и труд, который проделывает актриса, дали свои плоды.

6-летний сын написал и спел для Бледанс трогательную песню. «Мамочка», - поет Семен и признается ей в любви. Малыш также вспомнил и о своем отце, он провел несколько строк о том, как любит маму, а затем признался в любви и к папе.

Пользователи Сети пришли в восторг от трогательной песни, которую 6-летний сын Бледанс написал для нее и спел. Они пишут, что такие милые строки – самая лучшая награда для любящей матери. Фанаты желают Бледанс продолжать воспитывать ребенка в духе любви к своей семье, а самой актрисе преданные поклонники пожелали женского счастья.