Рита Дакота веселится на Бали в компании российского миллионера

Сегодня, 13:49 \\ Шоу-бизнес

Александр Росляков несколько лет живет со своей семьей на индонезийском острове, у миллионера свой бизнес- он владеет крупнейшей компанией по перевозке грузов. Рита Дакота отправилась на Бали для съемок в новом клипе, однако время для отдыха и развлечений она все равно находит.

 Певица Рита Дакота тяжело переживала развод с Владом Соколовским. Артистка едва нашла в себе силы, чтобы двигаться дальше. Сейчас Дакота оставила проблемы позади и отправилась на Бали. Певица не стала брать на остров свою маленькую дочь Мию. Девочка осталась в Москве.

На Бали Дакота хочет снять новый клип. Также она там отдыхает. По данным СМИ, Дакота проводит досуг и веселится в компании российского миллионера. Александр Росляков пригласил певицу на гольф, она предложение приняла.

Рита Дакота утверждает, что Росляков является ее хорошим другом. Однако пользователи уже строят версии о том, что певица может крутить роман с миллионером. Эти слухи не получили подтверждения и, как считают некоторые комментаторы, едва ли получат. Дело в том, что у Рослякова есть семья, на Бали он живет уже не первый год и мог попросту пригласить свою давнюю знакомую развеяться.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

"Чисто звери": Шнуров в стихах возмутился групповым изнасилованием полицейского в Уфе

 Музыкант не верит, что наказание трех чиновников изменит общую ситуацию в стране. Такой обреченный прогноз он опубликовал на своей странице в Instagram.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

Сурганова и Арбенина спели вместе на сцене впервые за 15 лет

Вчера Диана Арбенина и Светлана Сурганова устроили своим фанатам сюрприз и выступили...

Владелец LADA Vesta рассказал о защите автомобиля от угона

Владелец LADA Vesta поделился информацией о том, как можно уберечь свой автомобиль от...

Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

 Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ