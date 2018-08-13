Рита Дакота веселится на Бали в компании российского миллионера

Александр Росляков несколько лет живет со своей семьей на индонезийском острове, у миллионера свой бизнес- он владеет крупнейшей компанией по перевозке грузов. Рита Дакота отправилась на Бали для съемок в новом клипе, однако время для отдыха и развлечений она все равно находит.

Певица Рита Дакота тяжело переживала развод с Владом Соколовским. Артистка едва нашла в себе силы, чтобы двигаться дальше. Сейчас Дакота оставила проблемы позади и отправилась на Бали. Певица не стала брать на остров свою маленькую дочь Мию. Девочка осталась в Москве.

На Бали Дакота хочет снять новый клип. Также она там отдыхает. По данным СМИ, Дакота проводит досуг и веселится в компании российского миллионера. Александр Росляков пригласил певицу на гольф, она предложение приняла.

Рита Дакота утверждает, что Росляков является ее хорошим другом. Однако пользователи уже строят версии о том, что певица может крутить роман с миллионером. Эти слухи не получили подтверждения и, как считают некоторые комментаторы, едва ли получат. Дело в том, что у Рослякова есть семья, на Бали он живет уже не первый год и мог попросту пригласить свою давнюю знакомую развеяться.