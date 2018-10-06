Звягинцев снимет фильм о блокаде Ленинграда

Андрей Звягинцев в ходе интервью для шоу «Ещенепознер» на YouTube признался, что мечтает снять фильм о блокаде Ленинграда.

По словам режиссера, он вынашивает план картины уже десять лет. По его задумке, фильм будет состоять из трех новелл, в центре которых окажутся не кровавые битвы, а судьбы отдельных людей и истории их жизней.

С мая 2018 года Звягинцев ведет переговоры о запуске проекта с продюсером Александром Роднянским. Он подчеркнул, что проект будет очень сложным и дорогостоящим.

Также режиссер планирует снять исторические фильмы о Киевской Руси и Древней Греции.

Андрей Звягинцев — российский кинорежиссёр и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке» за фильмы «Левиафан» (2014) и «Нелюбовь» (2017). В 2018 году вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля.

В октябре Сеть взорвала новость о съемках черной комедии о блокаде Ленинграда во время Великой отечественной войны. Проект носит название «Праздник», снимает его режиссер Алексей Красовский. Фильм расскажет историю привилегированной семьи Воскресенских, которая празднует Новый год в блокадном Ленинграде и пытается приготовить курицу без помощи кухарки, которой они недавно лишились. Все действие картины разворачивается в новогоднюю ночь в одной квартире.

Фильм еще не вышел в прокат, но уже собрала массу критики в свой адрес. Общественность считает недопустимым снимать фильмы о блокаде Ленинграда, которая продолжалась 872 дня и унесла жизни более 630 тысяч жителей города.