Мединский пообещал выдать прокатное удостоверение фильму "Хантер Киллер"

Сегодня, 13:23 \\ Шоу-бизнес

Американский фильм «Хантер Киллер» всё-таки покажут в российских кинотеатрах, об этом сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский во время деловой поездки в Севастополь.

Показ картины Донована Марша должен был начаться с 1 ноября, однако компания-прокатчик вовремя не предоставила качественную копию фильма в Госфильмофонд.

Мединский отметил, что фильм получит прокатное удостоверение, когда пройдёт все необходимые процедуры. Он также высказал своё мнение по поводу картины, назвав её скучной и глупой и сравнив с произведениями, появившимися во времена холодной войны. Тем не менее, нарушений закона в фильме не было выявлено, и больше министр не стал комментировать сценарий и идею, отметив, что это не входит в задачи Министерства культуры. В Кремле же сообщили, что они не в курсе, что это за фильм, и к отмене показов не имеют отношения.

Согласно слухам, «Хантер Киллер» не был допущен к показу на Украине из-за действующего закона о кинематографии, который запрещает прокат фильмов, демонстрирующих мощь российской армии. Однако как прокомментировал Сергей Неретин из Госкино, эксперты всё ещё занимаются оценкой фильма.

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Автор - Елена Андреева
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