Дочь Мадонны пришла на модное мероприятие без нижнего белья

Дочь американской поп-звезды Мадонны Лурдес Леон на модное мероприятие надела полупрозрачное платье, которое и возмутило поклонников.

22-летняя Лурдес Леон засветила свою оголенную грудь без нижнего белья, которую гости вечера смогли заметить из-за прозрачного платья девушки. Именно в таком откровенном образе дочь певицы смело позировала на красной дорожке на мероприятии Vogue Fashion в Нью-Йорке. Также молодая девушка продемонстрировала стройные ноги, которые достались ей от матери.

Однако пользователи сети были крайне возмущены вульгарным поведением Лурдес. Многие фанаты предположили, что из-за строгого воспитания девушка «пошла во все тяжкие» и стала повторять стиль своей матери в молодости.