Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На сегодняшний день они воспитывают двух дочерей, одну из которых, Патрисию, девушка родила в первом браке.

Поклонники пары Ильи Григоренко и Алены Ашмариной знают, что в их семье все не так гладко. Хотя вместе они уже более четырех лет, их отношения постоянно проходят проверки на прочность. Несколько раз молодой человек уже уходил, оставляя возлюбленную с детьми одну. А накануне произошло так, что он снова спровоцировал слухи о расставании с ней.

Как оказалось, на личной странице фотохостинга Instagram девушка разместила фотографию, которую ее партнер прокомментировал неоднозначной фразой: "Господи, как сильно я вас люблю". Подписчики тут же начали спрашивать Григоренко, почему он решил написать именно эту фразу и не намекает ли он с помощью нее на сложные отношения с Ашмариной.

"Что случилось-то? Алена ушла от тебя?", "Возвращай, ты с ними счастлив, это видно", "Сделай предложение Алёнке, если любишь", "Главное не потерять, не упустить!!!" (орф. и пункт. авторов сохранены), - написали они в комментариях на его странице.