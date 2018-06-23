Илья Григоренко спровоцировал слухи о расставании с Аленой Ашмариной‍

Сегодня, 00:30 \\ Шоу-бизнес

Пара познакомилась в рамках романтического проекта, а после вместе его покинула. На сегодняшний день они воспитывают двух дочерей, одну из которых, Патрисию, девушка родила в первом браке.

 Поклонники пары Ильи Григоренко и Алены Ашмариной знают, что в их семье все не так гладко. Хотя вместе они уже более четырех лет, их отношения постоянно проходят проверки на прочность. Несколько раз молодой человек уже уходил, оставляя возлюбленную с детьми одну. А накануне произошло так, что он снова спровоцировал слухи о расставании с ней.

 Как оказалось, на личной странице фотохостинга Instagram девушка разместила фотографию, которую ее партнер прокомментировал неоднозначной фразой: "Господи, как сильно я вас люблю". Подписчики тут же начали спрашивать Григоренко, почему он решил написать именно эту фразу и не намекает ли он с помощью нее на сложные отношения с Ашмариной.

"Что случилось-то? Алена ушла от тебя?", "Возвращай, ты с ними счастлив, это видно", "Сделай предложение Алёнке, если любишь", "Главное не потерять, не упустить!!!" (орф. и пункт. авторов сохранены), - написали они в комментариях на его странице.

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Автор - Мартина Корф
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