Полина Гагарина показала фрагмент домашней тренировки

Певица Полина Гагарина выложила в своем аккаунте в Instagram фрагмент домашней тренировки.

На видео она вместе с тренером делает упражнение берпи, но уточняет, что она может сделать 100 кругов.

Берпи - пoпyляpнoe yпpaжнeниe, кoтopoe пpeдпoлaгaeт иcпoльзoвaниe лишь собственного веса и пoзвoляeт проработать пoчти вce гpyппы мышц. Поклонники певицы остались под впечатлением от хорошей физической формы Гагариной. Однако некоторые фолловеры высказали опасения, что вечерние занятия спортом могут быть вредны для здоровья, и посоветовали певице бережнее относиться к себе.

Поклонники немного пожурили Полину Гагарину за на небольшой беспорядок в квартире.

Отметим, что это уже не первый раз, когда звезда радует своих фанатов небольшими фрагментами тренировок, которые всегда проходят дома. Напомним, что в свое время Полина Гагарина похудела на 40 килограмм за полгода.

Полина Гагарина— российская певица, композитор, актриса, модель. На музыкальном конкурсе «Евровидение-2015» заняла второе место с песней «A Million Voices» (рус. Миллион голосов). В сентябре 2015 года стала одним из наставников в телепроекте «Голос» на Первом канале. Наиболее популярные композиции певицы «Спектакль окончен», «Драмы больше нет», «Команда» (совместно с Егором Кридом и диджеем SMASH), «Осколки».