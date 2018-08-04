Билан на помойке снимает свой новый клип

Необычный экстерьер дополнил неординарный внешний вид певца.

Дима Билан отличается оригинальностью мышления и его действия не всегда понятны фанатам. В 2014 он выпустил свой музыкальный проект Alien24, которые был направлен не на широкую массу людей, а в 2018 - необычный клип-фильм на песню «Пьяная любовь». Это музыкальное видео было не совсем привычного для зрителя формата и несло в себе целую историю, рассказанную с иронией. Теперь же певец снимает клип на фоне мусорных баков.

В недавней публикации на своей странице в Instagram Билан выпустил «превью» к новому клипу. Певец в красивом сером костюме и серо-синей потрёпанной шубе танцует на фоне мусорных баков в одном из городских двориков. Такой необычный образ любимого артиста, да ещё и на помойке вызвал немало предположений у поклонников о том, что же будет происходить в новом клипе. Более того, Билан предпочёл оставить в секрете имя актрисы, исполняющей главную роль в его новой видеоработе. Поклонники с нетерпением ожидают, что на этот раз приготовил им певец.