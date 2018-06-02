"Ты ужасный!": Муцениеце последняя поздравила Прилучного с днем рождения‍

Известно, что этим летом отношения между супругами сильно испортились. Дошло до того, что они даже решили какое-то время пожить отдельно друг от друга.

Тем не менее, через несколько месяцев им все же удалось наладить отношения и вновь воссоединиться. У актеров двое общих детей, которые, по мнению поклонников, и сыграли главную роль в том, что теперь те снова вместе. Накануне в семье отмечали праздник - день рождения отца семейства, Павла Прилучного. Однако, как оказалось, последней, кто поздравил его в этот день, стала как раз супруга.

Поклонников пары такая ситуация сперва даже напугала. Они предположили, что в семье что-то снова не в порядке. В связи с этим они начали много писать ей в личные сообщения на страницу Instagram, чтобы узнать, что произошло. В ответ на это Агата Муцениеце все-таки опубликовала новый пост с фотографией мужа и начала его такими словами: "Прилучный! Ты ужасный!".

Тем не менее, дальше она пояснила, что "дело-то, не в посте!". После этого она посвятила актеру много приятных слов и рассказала, насколько сейчас счастлива с ним в браке.