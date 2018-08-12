Ведущая «Ревизорро» рассказала, как ее обманула Ольга Бузова

Ида Галич – популярный блогер и известная телеведущая. Совсем недавно она дала интервью для YouTube-программы «Нежный редактор», где рассказала о неприятном инциденте со звездой шоу «Дом-2» Ольгой Бузовой.

Галич начинала свою карьеру еще с КВН. После этого она начала снимать шуточные видео и стала одной из популярнейших девушек в российском Instagram. Теперь Ида Галич еще и ведущая шоу «Ревизорро», вместе с Настасьей Самбурской она ездит по российским городам и проводит ревизии.

Не так давно Ида Галич рассказала, как ее обманула Ольга Бузова. Звезда шоу «Дом-2» попросила девушку пропиарить ее новый альбом в своем Instagram. В качестве благодарности Бузова обещала сделать вместе с Галич совместную коллаборацию.

Ида Галич согласилась и сделала рекламу для альбома Бузовой. Она уже забыла об обещании поющей телеведущей, в следующий раз они встретились на одной из музыкальных премий. Ида Галич ведет шоу «Звездные флюиды», она решила взять у Бузовой интервью.

Галич подошла к Бузовой с просьбой, но та сделала хриплый голос и стала утверждать, что у нее болит горло. Ведущая «Ревизорро» удивилась такому ответу, а когда она снова повернулась в сторону Бузовой, та уже давала интервью для более крупного проекта. Иде Галич было неприятно осознавать, что Бузова ее обманула. Звезда «Дом-2» обещала ведущей «Ревизорро» совместную коллаборцию, а сама даже отказалась дать небольшое интервью. По словам Иды Галич, она слишком верит людям, поэтому часто ошибается.