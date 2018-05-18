Выступление Дениса Мацуева на форуме в Петербурге обойдется организаторам в 2.2 миллиона рублей

Сегодня, 11:42 \\ Шоу-бизнес

Пианист Денис Мацуев даст концерт в рамках Седьмого Международного культурного форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 17 ноября.

Согласно информации с сaйта Госзакупок, где размещен лот, за концерт всемирно известному пиaнисту-виртуозу оргaнизаторы фестиваля заплатят почти 2,2 миллиона рублей. Заказчиком выступления укaзaна Иркутская филармония, так как концерт Мацуева состоится под её эгидой.

Мероприятие пройдет 17 ноября в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. Денис Мацуев исполнит второй концерт для фортепиано с оркестром до минор композитора Сергея Рахманинова. Обычно продолжительность исполнения не превышает 35 минут. Помимо выступления Дениса Мацуева организаторы Седьмого Международного культурного форума подготовили много интересных выставок, мастер-классов и встреч. Фестиваль будет разделен на секции: театр, музыка, кино, цирк и уличный театр, народное творчество и нематериальное культурное наследие, туризм, балет и танец, изобразительное искусство, сохранение культурного наследия. Ожидается, что в этом году форум посетят около 30 тысяч гостей.

Напомним, что 5 декабря состоится концерт Денис Мацуев в московском БКЗ «Октябрьский», где он исполнит произведения собственного сочинения в стиле джаз. На одной сцене с ним выступят лауреаты телевизионного конкурса юных талантов «Синяя птица».

Денис Мацуев ― российский пианист-виртуоз и общественный деятель. Народный артист РФ (2011). Лауреат Государственной премии РФ (2009). Солист Московской филармонии (с 2005 года). Мацуев стал известен в 23 года, после победы на XI Международном конкурсе П. И. Чайковского. Помимо музыки он активно занимается общественной работой и выступает организатором музыкального фестиваля «Звезды на Байкале». Также у артиста есть ежегодный персональный абонемент «Солист Денис Мацуев», в рамках которого вместе с пианистом выступают ведущие оркестры России и зарубежья.

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Автор - Анна Андреева
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