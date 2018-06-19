Эмилия Кларк целовалась на улице с новым бойфрендом

Сегодня, 11:04 \\ Шоу-бизнес

Британская актриса предпочитает не распространяться для прессы о том, что происходит в ее личной жизни. Тем не менее, в этот раз папарацци получили фотографии, на которые ей попросту нечего ответить.

 24 октября Эмилия Кларк в 32-й раз отметила свой праздник дня рождения. Возможно, именно потому, что день для нее стал действительно особенным, она решила рассказать поклонникам о своей новой любви. Тогда она опубликовала в личном профиле фотохостинга Instagram фотографию, на которой запечатлена тень на песке от целующейся пары.

 После этого подписчики недолго гадали, кто стал ее бойфрендом. Накануне внимательные папарацци слили в сеть фото, на которых актриса "Игры престолов" запечатлена идущей в обнимку с известным голливудским режиссером Чарли Макдауэллом. Он старше ее всего на три года.

 Влюбленных увидели на улице, когда они шли после того, как скупились в продуктовом магазине. По словам очевидцев, оба они вели себя так, будто очень близки и время от времени даже целовались, не боясь попасть под объективы. Исходя из этого, фанаты сделали вывод, что между Кларк и Макдауэллом уже довольно серьезные отношения.

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Автор - Мартина Корф
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