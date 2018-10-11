Замена Кафельниковой: Рэпер Pharaoh крутит роман с моделью из Ставрополя

Новая пассия рэпера очень похожа на его экс-возлюбленную Алесю Кафельникову. Сам Глеб Голубочкин пока не комментировал роман, однако модель уже заявила об отношениях с рэпером в «прямом эфире» своего Instagram.

Рэпер Pharaoh несколько лет встречался с моделью Алесей Кафельниковой. Дочь теннисиста Кафельникова часто признавалась музыканту в любви в своих социальных сетях. Позже они расстались, разрыв сильно пошатнул и Кафельникову, и рэпера. Теперь же стало известно, что Pharaoh крутит роман с новой девушкой.

Избранницей рэпера оказалась 19-летняя модель Катя Ли. Рэпер пока что не подтвердил свою связь с моделью из Ставрополя, однако она уже рассказала об этом романе. По словам девушки, она встречается с Глебом Голубочкиным. Пользователи уже заметили, что Катя Ли чем-то похожа на Алесю Кафельникову.

Поклонники рэпера уже шутят о том, что модель из Ставрополя – замена Кафельниковой. Якобы, Pharaoh до сих пор испытывает чувства к дочери теннисиста, однако быть с ней уже не может. Поэтому он нашел себе похожую девушку и попытается забыться в новом романе.