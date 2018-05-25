Мама Меган Маркл проведет Рождество с королевской семьей

Сегодня, 09:33 \\ Шоу-бизнес

Меган Маркл, которая стала членом Британской королевской семьи всего семь месяцев назад, уверенно продолжает расширять рамки королевского протокола. И в этлм ей помогает её мама – Дория Рэгланд.

Королева Елизавета II сделала Меган Маркл очень трогательный, и ломающий все стереотипы рождественский подарок. Мать герцогини Сассекской получила приглашение от королевы Великобритании провести Рождество в кругу королевской семьи. По словам экспертов, королева оказала большую честь матери невестки из-за большой симпатии к последней.

Заметим, что родители любимицы британского народа Кейт Миддлтон приглашения провести праздник в кругу королевского семейства не получили. Их никогда не приглашали отмечать семейные празднике во дворце.

По информации инсайдеров, Меган Маркл очень счастлива возможности провести свое первое Рождество во дворце не только с принцем Гарри и его семьей, но и со своей мамой, с которой она очень близка.

Дория Рэгланд была единственным членом семьи Меган, приглашенным на их с Гарри свадьбу. Многие даже высказывали предположение, что именно в сопровождении матери Меган Маркл пойдет к алтарю. В итоге эту почетную роль исполнил принц Чарльз.

После свадьбы Дория навещала дочь всего один раз. 

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Автор - Анна Андреева
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