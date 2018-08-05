Кендалл Дженнер в «шубе-чебурашке» насмешила пользователей Сети

Сегодня, 09:26 \\ Шоу-бизнес

22-летняя Кендалл Дженнер в «шубе-чебурашке» насмешила простых прохожих в Нью-Йорке.

Младшая сестра Ким Кардашьян, а также популярная в США модель Кендалл Дженнер удивила поклонников своим новым нарядом, когда вышла на велосипедную прогулку в Нью-Йорке. В прохладную погоду 22-летня знаменитость надела простые джинсы, серый джемпер и кроссовки. Однако больше всего внимание фанаты обратили на большую зеленую шубу манекенщицы.

Пользователи Сети назвали верхнюю одежду Кендалл «шубой-чебурашкой», поскольку ярко-зеленый цвет не мог не привлечь внимание прохожих мегаполиса. Многие фанаты отметили, что Дженнер даже в зеленой шубе выглядела замечательно.

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Автор - Светлана Тарабан
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