Ксения Собчак рассказала о самых "упоротых" подарках в её жизни

Вчера Ксении Собчак исполнилось 37 лет. Телеведущая сочла это прекрасным поводом, чтобы опубликовать в Сети список самых нелепых подарков, которые ей когда- либо дарили.

Светская львица, журналист и политик, во время эфира в Telegram-канале рассказала о самых неудачных подарках и назвала их весьма оригинальным эпитетом «упоротые».

Рейтинг худших подарков для Ксении возглавило средство от выпадения волос. Этот презент ей вручили с «явным намеком», уверена телеведущая. Второе место разделили между собой тапочки-овечки и сковородки. Сковородкам досталась отдельная порция гнева от Собчак. Она не умеет готовить и не собирается учиться. Также в список ненужных подарков попали пазлы.

В конце эфира Ксения отметила, что помимо этих подарков были и не менее запоминающиеся: билеты в зоопарк, ящик консервов шпрот. Светская львица поблагодарила всех своих друзей, сказав «спасибо за то, что они редко дарят мне всякую бесполезную хрень».

Сама тема эфира и стиль гостям Telegram-канала показались довольно грубыми, и комментаторы подняли Собчак на смех, назвав её «принцессой-лошадью». А некоторые высказали предположение, что в супруге Максима Виторгана проснулся «дух прошлых лет», когда девушка вела себя как русская Пэрис Хилтон.

Ксения Анатольевна Собчак — российский политик, теле - и радиоведущая, журналист, общественный деятель, актриса. Член политсовета партии «Партия перемен» с 2017 года. Член Координационного совета российской оппозиции. Заняла четвёртое место на президентских выборах 18 марта 2018 года, набрав 1,68 % голосов.

Бывшая ведущая скандального реалити-шоу «Дом-2» («ТНТ»). Снималась в проекте «Блондинка в Шоколаде на телеканале «Муз-ТВ», где о жизни Ксении рассказывали практически в прямом эфире. Замужем за актером Максимом Виторганом. Пара воспитывает сына. Месяц назад стало известно, что Ксения ожидает второго ребенка.