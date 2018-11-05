«На грани приличия»: Анна Седокова сняла видео в ванной

Певица отдыхает в Арабских Эмиратах. В своем Instagram Анна Седокова опубликовала забавный ролик, в котором она пытается открыть шампанское.

Сначала Анна Седокова опубликовала забавный снимок с новой версией картины «Мона Лиза» художника Леонарда да Винчи. На картинке «новая» Мона Лиза изображена с патчами под глазами и с бокалом вина в руке. Загадочная девушка с легендарной улыбкой получила грустное выражение лица и крайне уставший вид. В комментариях Седокова пошутила о том, что многие девушки часто так выглядят. Она отметила Наталью Рудову, Иду Галич и других своих подруг.

После этого Седокова сняла видео в ванной. На тему «уставшей» Моны Лизы певица придумала свою зарисовку. В кадре Седокова подходит к зеркалу с растрепанными волосами и в нижнем белье. Затем она пьет из бокала красное вино, вкус напитка ей явно не нравится. Седокова решает открыть бутылку шампанского, однако это ей удается не сразу. «На грани приличия», - написали пользователи, упрекнув певицу за демонстрацию видео, на котором она стоит в одном лишь нижнем белье.

На видео Анна Седокова комично играет и показывает попытки открыть бутылку. Пользователи отметили, что певица выглядит забавно, однако немного «переиграла». Многим видео из ванной комнаты показалось смешным. Однако нашлись и критики, которые высмеяли Седокову за ее попытки актерской игры.