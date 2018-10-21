Muse выступит в Москве в рамках мирового турне

Британская рок-группа Muse даст концерт в Москве в рамках мирового тура в поддержку восьмого студийного альбома Simulation Theory, информацию об этом предоставили в пресс-службе концертного агентства «Мельница».

Выступление состоится 15 июня 2019 года на стадионе «Лужники». Продажа билетов начнётся 16 ноября. Первые концерты пройдут в США с 22 февраля, затем группа отправится в Европу. Музыканты пообещали привезти в российскую столицу «сверхмощное звуковое и визуальное шоу». О предстоящем туре Simulation Theory World Tour стало известно 5 ноября. Сам альбом выйдет 9 ноября.

Кроме Muse летом в России ожидаются концерты группы Rammstein(коллектив приедет в Москву и Санкт-Петербург) и Kiss (Москва). Для Kiss это будет последний тур в их карьере.

В последний раз Muse приезжали в Россию с концертом в июне 2016 года в рамках поддержки альбома Drones.

Как стало известно, осенью 2019 года в мировое турне отправится голограмма Эми Уайтхаус, скончавшейся в 2011 году.