Дочь Пересильд и Учителя произвела фурор на соревнованиях по бальным танцам

Актриса показала снимок своей дочери у себя в Instagram. Оказалось, что старшая наследница Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя совершает успехи в танцах и уже достигает определенных высот.

Не так давно Юлия Пересильд получила звание Заслуженной артистки России. Сейчас актриса играет в театре, снимается в фильмах и активно занимается воспитанием своих дочерей. У Юлии Пересильд две дочери – Анна и Мария. Своих детей актриса родила от режиссера Алексея Учителя, она долго скрывала этот факт.

Теперь же Пересильд и Учитель не скрывают своих отношений. Актриса делится достижениями своих детей в Instagram. Как оказалось, старшая дочь Учителя и Пересильд произвела фурор на соревнованиях по бальным танцам.

Актриса поздравила ребенка с победой на состязаниях и показала ее снимок в своих социальных сетях. Пользователи поздравили дочь Учителя и Пересильд с победой. Они отметили, что девочка очень красивая и даже немного похожа на своего отца-режиссера.