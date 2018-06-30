Дочь Пересильд и Учителя произвела фурор на соревнованиях по бальным танцам

Сегодня, 19:19 \\ Шоу-бизнес

Актриса показала снимок своей дочери у себя в Instagram. Оказалось, что старшая наследница Юлии Пересильд и режиссера Алексея Учителя совершает успехи в танцах и уже достигает определенных высот.

Не так давно Юлия Пересильд получила звание Заслуженной артистки России. Сейчас актриса играет в театре, снимается в фильмах и активно занимается воспитанием своих дочерей. У Юлии Пересильд две дочери – Анна и Мария. Своих детей актриса родила от режиссера Алексея Учителя, она долго скрывала этот факт.

Теперь же Пересильд и Учитель не скрывают своих отношений. Актриса делится достижениями своих детей в Instagram. Как оказалось, старшая дочь Учителя и Пересильд произвела фурор на соревнованиях по бальным танцам.

 Актриса поздравила ребенка с победой на состязаниях и показала ее снимок в своих социальных сетях. Пользователи поздравили дочь Учителя и Пересильд с победой. Они отметили, что девочка очень красивая и даже немного похожа на своего отца-режиссера.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Пушкина
Главное за неделю

«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

 Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия Волочкова поделилась с ведущим личными проблемами и рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

"Чисто звери": Шнуров в стихах возмутился групповым изнасилованием полицейского в Уфе

 Музыкант не верит, что наказание трех чиновников изменит общую ситуацию в стране. Такой...

В Московском зоопарке поселили первую за 30 лет амурскую лесную кошку

 Около полугода назад животное появилось на свет в Новосибирском зоопарке. Об этом пишет...

Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

 Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ