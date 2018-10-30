Ведущая «Первого канала» Екатерина Андреева покинула Россию

Бессменную ведущую новостей на «Первом канале» Екатерину Андрееву отправили в принудительный отпуск. Теледива отправилась в африканскую страну Танзания в компании мужа и друзей и активно делится фото из своего путешествия в Instagram.

Напомним, что ранее Андрееву на какое-то время отстранили от работы на «Первом канале» без объяснения причин, а затем и вовсе перевели работать на «Орбиты». Её место занял телеведущий Кирилл Клейменов, который получил шквал критики от зрителей федерального канала. В своем Instagram Екатерина прокомментировала свою замену, написав «таков вкус у начальников».

Однако через несколько дней после этого Андреева вернулась в эфир в качестве ведущей вечерних новостей. Но, к сожалению, её возвращение было недолгим. Через некоторое время она опять пропала с экранов. Поклонники подняли тревогу, но, как оказалось, зря. Ведущую отправили на отдых почти принудительно. Дело в том, что календарный год уже заканчивается, а у звезды осталось еще 12 неотгулянныйх дней.

Екатерина Андреева в своем Instagram выразила радость, что теперь каждый из сотрудников «Первого канала» обязан отдыхать все свои положенные дни отпуска. Теперь она с удовольствием изучает Танзанию.

Отметим, что Екатерину Андрееву в 2009 году уже пытались уволить с «Первого канала». Но тогда эта новость дошла до членов правительства РФ, которые «вступились» за «лицо» новостей главного телеканала страны. Причиной конфликта стал новый рабочий график, который предложили ведущей. Согласно новому графику, Андреева должна была три недели подряд вести итоговый выпуск новостей. Однако её не устроила такая нагрузка.

Екатерина Сергеевна Андреева — телеведущая информационной программы «Время» на «Первом канале» с января 1997 года. По итогам 2010 года вошла в десятку популярных телеведущих России по версии TNS Россия.