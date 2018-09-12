СМИ: звезда Comedy Woman Наталья Медведева экстремально похудела после родов

Сегодня, 17:44 \\ Шоу-бизнес

Артистка не стала оглашать дату появления малыша, она скрывает пол своего ребенка и не рассказывает о его имени. Однако, почти сразу же после родов Наталья Медведева показала снимок из спортивного зала, поразив поклонников своей фигурой.

Несколько дней назад Наталья Медведева опубликовала в Stories своего Instagram фотографию в спортивной одежде. На снимке звезда Comedy Woman позирует у зеркала. Наталья Медведева выглядит постройневшей. По мнению пользователей, артистка быстро пришла в форму.

 По снимку из спортивного зала фанаты решили, что Медведева экстремально похудела после родов из-за спорта и тренировок. В комментариях под снимками артистки появляются комплименты и поздравления. Точной даты рождения ребенка Медведевой поклонники не знают, однако они «вычислили», что малышу звезды примерно несколько недель. СМИ пишут, что актриса и женщина-комик уже вышла на работу и активно принимает участие в разных проектах.

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Автор - Анна Пушкина
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