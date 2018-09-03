Звёзды отказались бесплатно рекламировать концерт Екатерины Гордон

Сегодня, 17:34 \\ Шоу-бизнес

Выступления «поющего юриста» оказались неинтересными для её звёздных коллег и потенциальных клиентов.

Екатерина Гордон отчаянно пытается собрать аудиторию для своего стенд-ап концерта. Юрист, имея в виду практику своих творческих коллег, обратилась к звёздам с просьбой опубликовать в Сети пост-рекламу её концерта. Судя по реакции Гордон на отказ, её предложение не подразумевало финансовой выгоды для артистов.

Екатерина Гордон очень обиделась на эстрадных знаменитостей за отказ бесплатно заниматься пиаром неизвестной певицы. В своём аккаунте она даже посвятила этому отдельный пост, который содержал благодарность единственной согласившейся звезде – Анфисе Чеховой. Но и она призналась, что сделала бесплатную рекламу не из-за профессиональной солидарности, а из-за дружественных отношений с полезным юристом Гордон. Видимо, с другими «коллегами» у правозащитницы сугубо деловые отношения.

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Автор - Олеся Куприна
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