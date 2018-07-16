Ксения Бородина напугала своих подписчиков

Сегодня, 16:54 \\ Шоу-бизнес

Ксения Бородина выложила в своем Instagrm новое фото, которое наделало много шума среди её подписчиков.

На снимке Ксения запечатлена в романтичной позе с цветком во рту. Однако не цветок стал темой для обсуждения. Главным поводом для отзывов стал макияж, который, по мнению пользователей, сделал из Бородиной в живую куклу и её лицо стало похоже на восковую маску. Одни подписчики считают, что Бородина подобрала неудачный ракурс и освещение, другие заявляют, что все испортил неудачный макияж, а третья группа комментаторов негодует, что телеведущая слишком любит использовать фотошоп. Многие из фолловеров Бородиной заметили, что если увеличить фото, то на лице Ксении не видно пор, а это является признаком низкокачественной ретуши.

Также сегодня в Сети появилось видео, где Ксения Бородина запустила планшетом в голову участнице «Дома - 2». Телеведущей не понравилось, что Оксана Ряска её перебила, и она решила успокоить девушку весьма оригинальным способом. К счастью, планшет не попал в Ряску, участница телестройки успела увернуться. 

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Автор - Анна Андреева
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