Эндрю Линкольн вернётся к роли Рика Граймса в трёх полнометражных фильмах

Исполнитель одной из главных ролей в сериале «Ходячие мертвецы» Эндрю Линкольн вновь сыграет Рика Граймса в трёх полнометражных фильмах от телеканала АМС. Информация об этом была опубликована изданием Comic Book.

Директор канала Скотт Гимпл отметил, что телеканал намерен продолжить историю Рика Граймса в серии сольных фильмов, для которых у них уже имеется несколько интересных сюжетов. Создатели фильма намерены показать зрителям другую сторону вселенной и другие ситуации, в которые попадал герой. По предварительным данным в новых фильмах будут показаны события, произошедшие после воскресного эпизода сериала. Ожидается, что съёмки начнутся в первой половине 2019 года.

Эндрю Линкольн завершил съёмки в сериале «Ходячие мертвецы». Как считают некоторые фанаты сериала, без него нет смысла снимать шоу дальше. По мнению Грегори Никотеро, продюсера, режиссёра и мастера спецэффектов, сериал не пострадает после ухода Рика. Он также напомнил, что в шоу есть и другие важные герои. Сам Линкольн ранее говорил, что не вернётся к роли Граймса, однако он мог бы занять кресло режиссёра хотя бы на один эпизод, поскольку не представляет жизни без сериала.

Девятый сезон «Ходячих мертвецов» за всю историю существования получил самые низкие оценки зрителей.