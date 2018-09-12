Бывший парень Ольги Бузовой не хочет вспоминать о «Доме-2»

Романа Третьяков известен как один из самых ярких участников скандального реалити шоу «Дом-2» и бывший молодой человек Ольги Бузовой, с которой он строил отношения на проекте.

С тех пор прошло много времени. После ухода с проекта Роман получил диплом журналиста в МГУ, запустил собственное шоу в жанре stand up шоу, успел жениться и развестись. О своей семейной жизни он отзывается как об «очень интересном опыте».

Однако, по словам Третьякова, вопросы о «Доме-2» преследуют его беспрерывно в течение последних пятнадцати лет. Они до такой степени надоели, что он просто на них не отвечает. «Героев «Дома-2», как комаров у болота. Вот пусть они и рассказывают», - говорит Роман.

В свое время Третьяков получил работу на телевидении. Его пригласили в передачу Андрея Малахова «Привет Андрей». Оба шоумена остались очень довольны этим опытом, но все – таки Роман решил, что ему лучше работать одному, и ушел из программы.

Сейчас Третьяков полностью доволен своей жизнью, и у него много творческих планов, которые он намерен реализовать.