Джастин Бибер набил в честь своей жены тату на лице

Свадьба Джастина Бибера и Хейли Болдуин стала одним из самых обсуждаемых событий последних месяцев. Как оказалось, ради своей супруги певец не только распрощался с холостой жизнью, но и сделал еще одну татуировку.

По данным издания Pagesix, Джастин Бибер набил тату на лице. Известная тату-художница Bang Bang рассказал в эксклюзивном интервью о том, что у певца появился рисунок над бровью. По данным издания, татуировку очень сложно заметить, на фотографиях ее практически не видно.

Также сообщается, что не только Бибер набил в честь своей жены тату. Его супруга Хейли Болдуин также сделала татуировку, однако ее увидеть куда сложнее. По словам тату-мастера, Бибер и его возлюбленная выбрали необычные татуировки, которые редко выбирают для «парных» тату.

Тату-художница не стала раскрывать точной даты нанесения рисунка на лицо Джастина Бибера. Многие пользователи Сети считают, что певец сделал себе тату в честь жены еще в июле. Именно тогда Бибер стал носить кепки, повязки и другие аксессуары, скрывающие лоб и часть лица над бровью.