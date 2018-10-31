Анджелина Джоли специально затягивает бракоразводный процесс

Сегодня, 14:23 \\ Шоу-бизнес

Поклонники считают, что это обусловлено ее вновь вспыхнувшими чувствами к Брэду Питту, однако инсайдеры называют другую причину.

 Когда-то брак голливудских знаменитостей Анджелины Джоли и Брэда Питта считался одним из самых крепких. Пара растила шестерых детей, в то же время успевая поддерживать свою карьеру и оставаться на пике популярности. Тем не менее, больше двух лет назад стало известно, что супруги решили больше не быть вместе. Как актриса, так и актер уже не раз заверяли прессу, что больше не испытывают друг к другу чувств.

 Тем не менее, некоторые поклонники стали сомневаться в этом, так как заметили, что их бракоразводный процесс затягивает уже на достаточно долгий срок. Своеобразную аномалию объяснили инсайдеры, которые знакомы с происходящим.

 По их словам, Джоли не торопится специально, ведь взвешивает каждый свой шаг. Она относится к этому очень серьезно, и поэтому накануне даже сменила юридического представителя. Звезда пытается добиться таких условий после расторжения брака, которые были бы максимально выгодны для всех ее детей. На сегодняшний день стоит вопрос о том, как часто Брэд Питт сможет с ними видеться.

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Автор - Мартина Корф
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