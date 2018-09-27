Беременная Регина Тодоренко устроила вечеринку накануне рождения первенца

Сегодня, 14:23 \\ Шоу-бизнес

Регина Тодоренко в декабре родит первенца. Для них с Владом Топаловым это будет первый ребенок.

Накануне этого трогательного события телеведущая в компании близких подруг устроила вечеринку Baby Shower. Эта американская традиция стремительно набирает популярность у российских звезд.

Своеобразный девичник организовала сестра Влада Топалова Алина, все приглашённые были одеты в платья постельных тонов. Во время праздника девушки приняли участие в мастер-классе по художественной терапии, а также снялись в яркой фотосессии. Чтобы снять на память эффектный совместный видеоролик все девушки сделали себе «накладные животы» и позировали перед камерой будто беременные. Среди гостей были коллеги Регины по "Орлу и Решке" Мария Ивакова и Алина Астровская.

Снимками с мероприятия счастливая Тодоренко поделилась в своем Instagram.

Регина Тодоренко – «дембель» телепередачи о путешествиях «Орел и решка». За время участия в программе она совершила кругосветку, попав в Книгу рекордов Гиннеса как первая телепутешественница, совершившая кругосветное путешествие, побывала на краю света, исследовала малоизученные уголки Европы. В 2017 году Регина неожиданно покинула проект.

Телеведущая очень долго скрывала свой роман с Владом Топаловым, который начался во время их совместной работы в спектакле «Заложи жену в ломбард». Пара очень долго молчала и об интересном положении Регины, даже когда скрыть его уже было невозможно.

Влад Топалов сделал Регине предложение руки и сердца, однако дату свадьбы пара пока не назначила. Сейчас все их внимание сосредоточено на будущем ребенке.

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Автор - Анна Андреева
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