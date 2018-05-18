Аделина Сотникова рассказала, как вернула тяжело больную сестру к нормальной жизни

Вчера, 22:30 \\ Шоу-бизнес

Известная российская фигуристка Аделина Сотникова рассказала в эфире передачи «Звезды сошлись» о том, на что тратит полученные гонорары. Оказалось, что, помимо нарядов для выступлений, девушка помогает своей сестре.

 22-летняя спортсменка обсудила с Оскаром Кучерой и Лерой Кудрявцевой, куда уходят ее основные траты от полученных гонораров. Аделина поделилась, что, конечно же, много денежных средств вкладывает в наряды для своих выступлений. Однако при этом девушка не забывает помогать семье. Она рассказала, что достаточно вложилась в семейный бизнес. Спортсменка открыла салон красоты, развитием которого сейчас занимается ее мама Ольга.

Но самым главным, по мнению Сотниковой, является возможность помогать своей сестре Марии. Оказалось, что она родилась с редким генетическим отклонением. У девушки не до конца развились лицевые кости, большие проблемы со слухом и речью. По словам фигуристки, Марии сделали уже три операции. В настоящий момент в лечении пауза, поскольку все очень долго заживает. Сестре Аделины расширяли лицо и вставляли имплантаты. Фигуристка рассказала, что врачи вернули Марии полноценную жизнь. Примечательно, что спортсменка рассказывает, сейчас, глядя на свою сестру, она даже не может сказать, что что-то было не так. Девушка отлично себя чувствует.

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Автор - Евгения Чернобаб
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