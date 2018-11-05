Виторган показал поющую на камеру Собчак и трогательно поздравил ее с Днем Рождения

Сегодня, 06:30 \\ Шоу-бизнес

5 ноября Ксени Собчак исполнилось 37 лет. По случаю праздника ее муж Максим Виторган опубликовал в своем Instagram необычное видео.

 Виторган разместил ролик, на котором Собчак с упоением и смехом поет песни под звуки скрипки. На видео звезда показана без макияжа и укладки, Собчак сидит с «пучком» на голове и в обычных очках с прозрачными стеклами.

В описании Виторган трогательно поздравил свою жену с Днем Рождения. Она написал, что праздник всегда находится рядом с Собчак. Также Виторган пожелал, чтобы рядом с его супругой всегда находилась сила тяги к «самозабвенному безумству». Видео, на котором Виторган показал поющую на камеру Собчак, очень растрогало пользователей.

Они отметили, что Собчак на видео выглядит очень счастливой и естественной. По мнению комментаторов, телезвезда часто хочет казаться слишком серьезной. А подобные ролики раскрывают ее «добрую сущность» и показывают, что Собчак – не «железная».

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Автор - Анна Пушкина
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