«Роскошная женщина»: Юлия Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике

View this post on Instagram

«Готовит все время жирное-сладкое-соленое-вредное... Сама не ест!» ест, ещё как) но умеет вовремя остановиться, задуматься и перезагрузиться как? 16 ноября на второй встрече #перезагрузка по адресу Проспект Мира 36, строение 1 Согласие Hall все обсудим #ктосомной #тайны #секреты для тех, #ктолюбитжизнь #подробности @club_juliav #юлиявысоцкая #juliavysotskaya