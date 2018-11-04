«Роскошная женщина»: Юлия Высоцкая показала стройную фигуру в купальнике

Телеведущая, недавно получившая титул Заслуженной артистки России, опубликовала в своем Instagram новый снимок. На нем Юлия Высоцкая позирует на яхте.

Артистка Юлия Высоцкая известна своим кулинарным шоу. В нем она готовит множество блюд. Многие пользователи считают, что сама Высоцкая не ест свои блюда. Якобы, ведущая часто готовит выпечку, жирные и жареные блюда. От такой пищи можно растолстеть, а Высоцкая сохраняет стройные формы. Поэтому фанаты уверенны, что ведущая лишь готовит, но сама свои творения не ест.

Юлия Высоцкая решила опровергнуть это мнение. Она показала стройную фигуру в купальнике, а в описании указала, что она ест свои блюда. По словам Высоцкой, она умеет вовремя остановиться, поэтому сохраняет тело в форме. Ведущая обещает провести встречу с фанатами и рассказать о принципах своего питания.

В комментариях фанаты пишут восторженные комплименты. «Роскошная женщина», - написали поклонники Юлии Высоцкой под ее фотографией в купальнике. По мнению комментаторов, ведущая находится в прекрасной форме и отлично выглядит. Ранее уже сообщалась, что Высоцкая получила звание Народной артистки РФ, об этом она сообщила в своем Instagram.