Опубликован трогательный снимок беременной Меган Маркл

Сегодня, 12:56 \\ Шоу-бизнес

Трогательный и нежный снимок беременной Меган Маркл был опубликован в официальном Instagram Кенсингтонского дворца.

Фото было сделано принцем Гарри во время визита в Новую Зеландию.

Таким образом герцог и герцогиня Сассекские решили поставить финальную точку в своем туре по Австралии, странам Океании и Новой Зеландии.

На снимке Меган Маркл с улыбкой позирует на фоне калифорнийских сосен-великанов в Красном лесу, раскинувшемся возле города Ротор.  "Спасибо Новой Зеландии за прекрасные недели нашего тура. Было приятно встретить столько доброжелательных новозеландцев", — говорится в сопроводительной подписи к фото.

Напомним, что этот тур был первым для Меган Маркл в качестве члена Британской королевской семьи. В начале путешествия Кенсингтонский дворец официально объявил о беременности герцогини, что, несомненно, подогрело интерес публики к чете Сассекских. Они принимали поздравления и подарки для будущего малыша на протяжении всего визита. Ориентировочно, ребенок появится на свет весной 2019 года, однако букмекерские конторы уже принимают ставки на пол и имя будущего члена БКС.

Поделиться новостью:
Автор - Анна Андреева
Главное за неделю

«Мама растила не дочь, а проект»: Волочкова откровенно рассказала о проблемах с матерью

 Балерина посетила шоу Бориса Корчевникова «Судьба человека». В студии Анастасия Волочкова поделилась с ведущим личными проблемами и рассказала о своих отношениях с мужчинами.

Свердловская чиновница объяснила молодёжи, что помощи от государства им ждать не стоит

 Директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких на встрече...

"Чисто звери": Шнуров в стихах возмутился групповым изнасилованием полицейского в Уфе

 Музыкант не верит, что наказание трех чиновников изменит общую ситуацию в стране. Такой...

Источник: изнасилованная в Уфе девушка-дознаватель пришла в кабинет к полицейским с подругой

 По словам инсайдера, 23-летняя девушка отправилась в кабинет к правоохранителям по...

Зрители негативно отреагировали на тестовые показы "Хеллбоя"

 Недавно начались тестовые показы нового фильма про «Хеллбоя», и первые отзывы...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ