Опубликован трогательный снимок беременной Меган Маркл

Трогательный и нежный снимок беременной Меган Маркл был опубликован в официальном Instagram Кенсингтонского дворца.

Фото было сделано принцем Гарри во время визита в Новую Зеландию.

Таким образом герцог и герцогиня Сассекские решили поставить финальную точку в своем туре по Австралии, странам Океании и Новой Зеландии.

На снимке Меган Маркл с улыбкой позирует на фоне калифорнийских сосен-великанов в Красном лесу, раскинувшемся возле города Ротор. "Спасибо Новой Зеландии за прекрасные недели нашего тура. Было приятно встретить столько доброжелательных новозеландцев", — говорится в сопроводительной подписи к фото.

Напомним, что этот тур был первым для Меган Маркл в качестве члена Британской королевской семьи. В начале путешествия Кенсингтонский дворец официально объявил о беременности герцогини, что, несомненно, подогрело интерес публики к чете Сассекских. Они принимали поздравления и подарки для будущего малыша на протяжении всего визита. Ориентировочно, ребенок появится на свет весной 2019 года, однако букмекерские конторы уже принимают ставки на пол и имя будущего члена БКС.