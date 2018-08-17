Сурганова и Арбенина спели вместе на сцене впервые за 15 лет

Вчера Диана Арбенина и Светлана Сурганова устроили своим фанатам сюрприз и выступили вместе на концерте, посвященном 25- ти летию группы «Ночные снайперы». Концерт прошел в СК «Олимпийский» в Москве и собрал 20 000 человек.

Вокалистки вместе вышли на сцену впервые за 15 лет. Основательницы «Ночных снайперов» под гром аплодисментов зала исполнили песни «Солнце» и «Кошка».

Но концерте было сказано много теплых слов. После исполнения композиции «Солнце», Светлана Сурганова сказала Арбениной: «Ты, пожалуйста, живи, пиши и знай, что я всегда где-то рядом.

Музыканты очень тщательно готовились к этому концерту. Специально для юбилейного перфоманса были созданы яркие и необычные декорации, среди которых был поднимающийся мост и огромный абажур. Для Дианы Арбениной этот концерт стал самым важным в ее творческой жизни за последние неcколько лет. Певица приложила много сил, чтобы он получился незабываемым и знаковым не только для коллектива, но и для фанатов. И, несомненно, ей это удалось.

Еще одним неожиданным, но приятным гостем юбилея «Ночных Снайперов» стал Григорий Лепс. Он вместе с Арбениной исполнил песню «Очень хотела».

Надеемся, это был не последний совместный выход Арбениной и Сургановой на сцену и в будущем они продолжат хотя бы изредка радовать всех совместными выступлениями.

«Ночные Снайперы» — российская рок-группа, основанная в Санкт-Петербурге в 1993 году Дианой Арбениной и Светланой Сургановой. Группа играет в стилях арт-рок, бард-рок, рок-н-ролл, альтернативный рок, поп-рок и инди-рок. «Ночные снайперы» является постоянным участником таких рок-фестивалей как «Нашествие», «Максидром», «Крылья», «Рок над Волгой». Наибольшую популярность завоевали композиции «31 весна», «Ты дарила мне розы», «Рубеж», «Столица», «Асфальт», «Актриса», «Тише и Тише», «Демоны».

За время своего существования «Ночные снайперы» записали 13 студийных альбомов, выпустила 11 синглов и сняла несколько десятков клипов. Сейчас в состав группы входят Диана Арбенина (вокал, гитара, аккордеон, пианино, автор песен), Денис Жданов (соло гитара), Сергей Макаров (бас-гитара) и Александр Аверьянов (барабаны, перкуссия).

Сурганова ушла «Ночных снайперов» в 2002 году. Теперь у неё свой собственный коллектив «Сурганова и оркестр», который в этом году тоже отметит юбилей. Проекту исполнится 15 лет.