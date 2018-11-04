Нюша показала фигуру на последних неделях беременности

Сейчас певица находится в Испании. Нюша и ее муж Игорь Сивов ждут первенца.

Певица Нюша стала гораздо чаще радовать поклонников своими «беременными» снимками. Звезда долго скрывала свою беременность и подтвердила свое положение лишь летом. Нюша планирует рожать в Испании, там она находится уже несколько месяцев. В своем Instagram певица показала фигуру на последних неделях беременности.

Пользователи отметили, что у певицы очень большой живот. Они даже предположили, что Нюша ждет двойню. Сама певица пока что не подтверждала слухи о двойне, тему беременности звезда предпочитает редко комментировать.

Между тем, пользователи заметили, что Нюша показала снимок, на котором она позирует в том же платье, в котором фотографировалась еще в августе. Из-за этого поклонники Нюши решили, что певица может специально показывать снимки из старой фотосессии, чтобы скрыть дату своих родов. В комментариях под снимком фанаты Нюши желают ей удачных родов и здорового ребенка.