Нюша показала фигуру на последних неделях беременности

Когда беременна, сложно удержаться и не читать уйму статей про здоровье... Что можно, что нельзя🤷‍♀️ оказывается за последние 5-10 лет много современных исследований именно от наших молодых ученых☝️Очень многое в медицине сейчас связывают с психосоматикой ... Лично мне это направление очень близко, а вам??? #нюша #nyusha #какделапоканеродила 🙈