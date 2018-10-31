Разгневанная Ксения Бородина швырнула планшет в голову участницы «Дом-2»

Сегодня, 11:15 \\ Шоу-бизнес

Ведущая шоу эмоционально высказывала свою точку зрения, как вдруг заговорила Оксана Ряска – участница телестройки. Бородина не стерпела того, что ее перебивают.

 Во время записи шоу «Бородина против Бузовой» случилась потасовка. Ксения Бородина была недовольна тем, что на проекте постоянно защищают тех участников, у которых нет родителей. Ольга Орлова в очередной раз спасала от номинации одну из участниц. Этот факт возмутил Бородину. Она стала высказывать свое мнение и негодовать по поводу этого.

Вместе с ней заговорила Оксана Ряска. Разгневанная Бородина не стерпела такого поведения и швырнула планшет в голову участницы шоу «Дом-2». «Что ты в параллели меня говоришь», - возмутилась ведущая и бросила в сторону Ряски находившийся в руках планшет. Бородина не попала в Ряску, участница телестройки увернулась от «гнева» ведущей.

Видео с моментом происшествия уже появилось в Сети. По мнению комментаторов, Ксения Бородина часто позволяет себя бросать подручные предметы в сторону участников «Дом-2», это зрители считают «переходом на личности» и «наглостью». Сама Ксения Бородина пока что никак не комментировала инцидент.

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На ее странице в Instagram уже появляются гневные комментарии от поклонников телестройки. Они обвиняют ведущую в грубости и считают, что Бородина должна вести себя спокойнее.

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Автор - Анна Пушкина
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