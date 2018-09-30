Истощенная Линдси Лохан‍ напугала внешним видом

В сети уже появилось множество фотографий с мероприятия вручения престижной премии MTV. На них запечатлена также и изменившаяся голливудская актриса.

После того, как поклонники увидели данные фотографии, среди них началось бурное обсуждение. Практически все они заметили, что 32-летняя актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан‍ очень изменилась. Знаменитость предстала на красной дорожке в брендовом золотистом платье ниже колена, которое оголяло ее плечи и руки. Благодаря этому пользователи сети сумели рассмотреть все особенности ее фигуры.

По словам многих, актриса напугала их своим внешним видом. Раньше она выглядела более упитанной, однако за последнее время сильно похудела. Ранее в интервью журналистам она признавалась, что всерьез собой занялась и стала уделять больше времени спорту и правильному питанию. Тем не менее, ее изменения шокировали фанатов. Они отметили, что она стала истощенной, и ее внешний вид теперь лишь напоминает болезненный.

Также многие заметили, что лицо звезды не выглядит естественно. Из-за этого они обвинили ее в злоупотреблении "инъекциями красоты" у врача-косметолога.