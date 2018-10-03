Ирина Хакамада втайне от мужа купила шубу за 50 тысяч евро

Чаще всего женщина-политик предпочитает покупать недорогую одежду, однако ради шубы из баргузинского соболя Хакамада решила сделать исключение. Деньги на меха Ирина Хакамада заработала благодаря личному коучингу.

Ирина Хакамада рассказала, что она давала индивидуальные уроки одному обеспеченному человеку. Он присылал за не самолет, но уроки дважды срывались. За срывы человек в 4 раза увеличил гонорар Хакамады и заплатил ей штрафные. Сумма получилась немалая.

В тот раз Ирина Хакамада впервые скрыла от своего супруга размер заработка. Она купила себе шубу. Втайне от мужа Хакамада потратила на меха 50 тысяч евро. Эта шуба стала самой дорогой покупкой в ее жизни. Ранее она никогда не тратила столько денег на одежду. По словам Хакамады, за 1 раз в магазине она тратит не более 300 долларов. Если вещь стоит более 1 тысячи долларов, то женщина-политик не станет на ее даже смотреть.

Поклонницы Ирины Хакамады признались, что они также могут купить себе какую-то вещь втайне от мужа. Однако, такого лучше не допускать, так как отношения могут испортится. Историей о покупке шубы за 50 тысяч евро Ирина Хакамада поделилась в студии шоу «Звезды сошлись».