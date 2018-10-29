«К любимому в гости»: Лобода даст концерты в Германии

Сегодня, 09:21 \\ Шоу-бизнес

У себя в Instagram певица опубликовала афишу своих концертов. Судя по снимку, на все концерты Светланы Лободы в Германии уже раскуплены все билеты.

 Певица Лобода решила не тратить много времени на реабилитацию. После операции на почке звезда готова снова выступать. Совсем скоро она даст концерты в Германии. С 10 по 18 ноября Лобода будет гастролировать по немецким городам. Певица выступит в Берлине, Гамбурге и нескольких других городах Германии.

 Пользователи Сети не упустили возможность найти связь между романом Лободы и ее концертами в Германии. Уже давно певице приписывают отношения с Тилем Линдеманном, солистом немецкой рок-группы Rammstein. Совсем недавно рокер приехал за Лободой в больницу, после чего слухи об их романе лишь усилились. Теперь поклонники певицы шутят, что певица едет «к любимому в гости», а концерты решила дать для дополнительного заработка.

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Автор - Анна Пушкина
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