Бойфренд Анны Седоковой недавно отменил свадьбу с невестой

Певица известна своим непостоянством в отношениях. Год назад она порвала с предпринимателем Артемом Комаровым, хотя тот является отцом ее ребенка Гектора.

Накануне появились новые слухи о том, с кем встречается известная 35-летняя российская исполнительница Анна Седокова. Согласно данным, которые предоставляет источник, ее бойфрендом стал хоккеист Андрей Миронов. Он играет за столичный ХК "Динамо" и младше певицы на 11 лет. Тем не менее, как сообщается, это не мешает им строить близких отношений друг с другом.

Знакомые Миронова рассказали, что даже не заметили, как он сменил подруг. По их словам, до этого он несколько лет встречался с моделью Александрой Харитоновой, которую уже даже позвал замуж, однако после знаменитости отменили свадьбу. Причем, расстались они совсем недавно, всего месяц назад.

Как оказалось, бывшая невеста хоккеиста уже в курсе, что он уже крутит роман с другой звездой. Она рассказала, что в отношениях ему сложно сохранять верность - он постоянно смотрит на других девушек. По ее словам, это и было причиной разрыва. Также она уточнила, что, когда ей об этом рассказали, она даже и не поняла, о какой певице идет речь, потому что не является "фанаткой возрастных исполнителей".