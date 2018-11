Фильм о группе «Queen» стал лидером проката в России и СНГ

«Богемская рапсодия» - фильм о легендарном лидере не менее легендарной группы «Queen», которые вышел в прокат 1 ноября, стал лидером кинопроката в России и СНГ.

Картину снял американский pежиссер Брайн Сингер. Главные роли исполнили Рами Малек (Фредди Меркьюри), Люси Бойнтон (Мэри Остин), Гвилим Ли (Брайан Мэй), Бен Харди (Роджер Мэй) и другие. Автором сценария выступил Энтони Маккартен. Бюджет фильма составил $52 миллионов. Фильм снят в жанре музыкально-биографическая драма.

Самой яркой сценой фильма стала сцена во вpемя концерта «Live Aid» на стадионе «Уэмбли».

Официальный саундтрек «Богемской рапсодии» содержит несколько хитов Queen и 11 ранее неизданных записей, в том числе пять тpеков из их 21-минутного живого выступления в июле 1985 года.

По предварительным данным, за первые четыре дня фильм собрал в прокате 245.7 миллионов рублей.

Queen — британская рок-группа, одна из наиболее успешных групп в истории рок-музыки. Пик популярности пришелся на 70 - е годы прошлого века. Классикой мирового рока стали такие песни Queen как: «Bohemian Rhapsody», «We Will Rock You», «We Are the Champions», «Innuendo», «The Show Must Go On», «Radio Ga Ga», «I Want to Break Free», «A Kind of Magic».

Группа выпустила пятнадцать студийных альбомов, пять концертных и многочисленные сборники. Концертные выступления группы также были признаны одними из самых ярких и значимых за всю историю рока. После смерти в 1991 году лидера и солиста группы Фредди Меркьюри группа фактически перестала существовать. Несмотря на это, у группы до сих пор много поклонников по всему миру, и они скупают диски группы миллионными тиражами.

Песни группы «Queen» прозвучали во многих фильмах и мультфильмах. Среди них «Миньоны» (песня «Under Pressure») , «Пиксели» (песня «We Will Rock You»), «Отряд Самоубийц» (трейлер, песня «Bohemian Rhapsody»), «Тайная жизнь домашних животных» (песня «You're My Best Friend»), «Зверопой» (песня «Under Pressure»), «Шерлок» (песня «I Want to Break Free»).